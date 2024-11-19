شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منتخب بوتسوانا "الحمير الوحشية" منافس الفراعنة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لمواجهة منتخب بوتسوانا اليوم الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

وتعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة لكتيبة حسام حسن والتي حسمت صدارة التصفيات والتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على منافس الفراعنة..

1- تنتمي دولة بوتسوانا إلى منطقة أفريقيا الجنوبية بخريطة القارة الأفريقية.

2- يُلقب منتخب بوتسوانا بـ"الحمير الوحشية" واللقب يتجسم في شعار الاتحاد البوتسواني لكرة القدم.

3- الإنجاز الكروي الأكبر في تاريخ بوتسوانا هو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2012 وهي المرة الأولى والأخيرة، وكانت البطولة نُظمت بملف مشترك من الجابون وغينيا الاستوائية، وودع المنتخب البوتسواني الكان من الدور الأول بعدما هُزم في مبارياته الثلاثة أمام غانا ومالي وغينيا.

4- لم يسبق لبوتسوانا التأهل إلى نهائيات كأس العالم من قبل.

5- هداف المنتخب عبر تاريخه، هو المهاجم جيروم راماتلاكواني، الذي سجل 24 هدفًا دوليًا.

6- الأكثر مشاركة مع منتخب بوتسوانا، هو مومباتي ثوما وشارك في 84 مباراة دولية.

7- التصنيف الأفضل للفريق على مر تاريخه، كان في ديسمبر 2010، عندما جاء في المركز الـ53 عالميًا.

8- بينما أدنى تصنيف، الذي كان في نوفمبر 1999 وجاءت بوتسوانا في المرتبة 165 عالميًا.

9- الفوز الأكبر في تاريخ بوتسوانا، كان على حساب موريشيوس، في مارس 2002 بنتيجة 6-0.

10- بينما الهزيمة الأثقل في تاريخ بوتسوانا كانت أمام زيمبابوي في مباراة ودية يوم يونيو 2018، بسباعية نظيفة.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".