شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بـ على معلول قبل مشاركة النجم التونسى فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق من أجل اطمئنان الأخير على الأول بشأن تعافيه التام من الإصابة الأخيرة التي حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الأخيرة.

إصابة وتر أكيلس تطارد علي معلول

ويرغب كولر في معرفة قدرة علي معلول على المشاركة في التدريبات الجماعية بدون أي شكاوي من آثار الإصابة الطويلة التي أجرى على إثرها النجم التونسي جراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها أواخر مايو الماضي.

وخرج علي معلول من قائمة الأهلي في الموسم الجديد بسبب إصابة وتر أكيلس لكن الفرصة مازالت قائمة في قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حال الاتفاق على ذلك بين جميع الأطراف.

موعد مشاركة معلول في تدريبات الأهلي

وحسب تأكيدات الجهاز الطبي للأهلي فإن علي معلول سيكون جاهز للتدريبات الجماعية في غضون أيام قليلة بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خاضه على مدار الشهور القليلة الماضية.

نجاحات علي معلول مع الأهلي

بدأ علي معلول مسيرته مع الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليصبح واحدًا من أساطير الأهلي، وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء، حيث خاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة فى مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

أحرز النجم التونسي علي معلول 51 هدفًا وصناعة 83، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.