شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينعى محمد شوقى لاعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، محمد شوقى لاعب فريق كفر الشيخ، الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت الصفحة الرسمية للإسماعيلى عبر موقع التغريدات x تويتر سابقا: الإسماعيلى ينعى محمد شوقى لاعب كفر الشيخ.

كما نشرت الصفحة صورة للاعب كٌتب عليها "مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن وجميع العاملين بالنادى ينعون ببالغ الحزن والأسى كابتن محمد شوقى لاعب كفر الشيخ، الذى وافته المنية اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية، في الأيام الماضية، خلال مشاركته بإحدى مباريات فريقه بمسابقة دورى القسم الثانى داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".



نعى الاسماعيلى

واستقبلت أسرة اللاعب محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ، نبأ وفاة اللاعب متأثرا بـ إصابته بتوقف عضلة القلب خلال مباراة كرة القدم التى جمعت بين فريق كفر الشيخ ونادى مركز شباب القزازين، والمقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أنه تم استقبال اللاعب وقد أصيب بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.

وأجرى فريق طبى داخل مستشفى الزرقا المركزى بدمياط الفحوصات الطبية اللازمة للاعب وإيداعه على جهاز تنفس صناعى لملاحظة العلامات الحيوية، وكذلك متابعة درجة الوعى والتى تأثرت بتوقف عضلة القلب.

وتجرى الآن إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقى مدافع فريق نادى كفر الشيخ إلى ذويه.