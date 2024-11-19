شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام إسكندرية للبترول فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره اسكندرية للبترول اليوم، الثلاثاء، فى إطار المواجهة المقدمة لكلا الفريقين من الجولة السادسة والمحدد لها يوم 23 نوفمبر الجارى.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزهور بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته على إسكندرية للبترول 3-0 قبل الفوز على الشرقية للدخان والترسانة ومركز شباب درنكة على التوالى.

وأغلق مؤخرًا باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة لدورة جديدة وهي الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مقعد الرئيس كلا من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.