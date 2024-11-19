شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الركبة تُهدد مشاركة وسام أبو على مع الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه وسام أبو على مهاجم الأهلى شبح الغياب عن الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبل للإصابة.

وتعرض وسام لإصابة فى الركبة خلال تواجده مع منتخب فلطسين فى التوقف الدولى الحالى، وسيغيب بسبب هذه الإصابة عن مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، فى الأردن ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخضع وسام أبو على لفحص طبى فور عودته للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه من مباراة الاتحاد، لكن الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب فى مباراة الاتحاد السكندرى.

على صعيد متصل شهدت الأيام الماضية اتصالات ودية بين مسئولى النادى الأهلى ودينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أكد خلالها دينو لإدارة النادي أن المدير الفني لا يفكر فى العروض التي وصلت له مؤخراً.

وكشف وكيل أعمال كولر لإدارة الأهلي، أن المدرب السويسري يشعر براحة تامة فى القلعة الحمراء ويرغب فى استكمال تجربته، ومواصلة النجاحات والبطولات المحلية والقارية بل والعالمية.

وأكد دينو لمسئولى الأهلي أن وصول عروض كثيرة لـ كولر من أندية خارجية، سواء في الخليج أو أوروبا أو بعض المنتخبات، أمر طبيعي في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها المدرب مع الأهلي، كما أنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة قبل قدومه للأهلي أبرزها تجربته الجيدة مع منتخب النمسا لمدة 6 سنوات.

وأشار دينو إلى أنه حرص على التحدث في إحدى وسائل الإعلام المصرية مؤخراً عن رغبة كولر في البقاء من أجل إغلاق ملف العروض الخارجية، والتأكيد على أن المدرب مُستمر مع الأهلي خاصة وإنه مرتبط بعقد معه ينتهي في صيف 2026.