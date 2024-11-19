شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى إسبانيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للكاراتيه فرق، التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجارى، حيث يرأس البعثة الدكتور محمد سعد عضو مجلس الإدارة.

تضم قائمة المنتخب كلا من علي الصاوي وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق وعبدالله هشام وأحمد رجب المصري، زياد محمد وعبدالرحمن هشام ومصطفى الغباشي ومحمود إبراهيم بدوي وعلي أسامة، فريال أشرف وريم أحمد ونورسين محمد كمال وهدير أحمد عبدالمنعم وياسمين الهواري، آية هشام وأسماء مجدى وجنى خميس.

من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب في منافسات البطولة العالمية وانتزاع الميداليات المتنوعة.

وأضاف أن مجلس الإدارة حريص على تذليل كل العقبات أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصات التتويج.