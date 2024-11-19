شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تريزيجيه قائد الفراعنة أمام بوتسونا.. وسعيد بتواجد نجلى ضمن الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن حراسة مرمى المنتخب أمام بوتسوانا فى المواجهة المحدد لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب أمام بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي لم تحدد حتى الآن.

وقال شوبير فى برنامجه الإذعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن محمود حسن تريزيجيه مرشح بقوة لقيادة الجبهة اليسرى فى لقاء بوتسوانا ليرتدى شارة قيادة الفراعنة لأول مرة.

وأضاف شوبير قائلا فخور وسعيد بتواجد مصطفى شوبير ضمن جوائز الكاف للأفضل فى أفريقيا، بصفة شصية كأب.

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب أمام بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بهدف الفوز للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع مشوار التصفيات، كما أن المنتخب حسم بطاقة التأهل للكان من الجولة الرابعة بعد الفوز بها وتحقيق 12 نقطة، وهو ما منح العميد الفرصة للدفع بالوجوه الجديدة أمام كاب فيردي فى الجولة الخامسة، رغم إقامة اللقاء خارج الديار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر فتأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعاً برصيد 4 نقاط أيضاً.