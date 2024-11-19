شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يجتمع مع أشرف عبد العزيز اليوم بدعم الأهلى لإنهاء أزمة شيك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى جلسة مع أشرف عبد العزيز محاميه الخاص اليوم الثلاثاء لإنهاء أزمة شيك الزمالك.

ويترقب كهربا دعم إدارة الأهلى له مالياً لسداد الجزء المُتبقى من غرامة الزمالك ضده، والذى يُقدّر بـ6 ملايين و500 ألف جنيه.

وينوى كهربا التحدث مع مسئولى الأهلى خلال الساعات المقبلة بشأن منحه جزءاً من قيمة عقده عن الموسم المقبل، أو مساعدته فى الحصول على إعلان من أحد رجال الإعمال المُنتمين للنادى أو الظهور فى قناة شهيرة بمقابل مالى كبير وذلك من أجل توفير جزء من الغرامة.

ويعانى كهربا على الصعيد المالى بسبب غرامة الزمالك التى سبق ودفعها أواخر فبراير الماضي وبلغت وقتها أكثر من 70 مليون جنيه، بجانب تغريم اللاعب أكثر من مرة في الأهلي نتيجة الخروج عن النص آخرها تغريمه مليون جنيه خلال السوبر المصري الأخير بالإمارات بسبب الإعتراض على عدم المشاركة قبل أن يتم تخفيض الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

وفوجئ كهربا بتصعيد الزمالك ضده بعد تأخره في سداد آخر جزء من الغرامة، حيث حرر مسئولو القلعة البيضاء محضرا في قسم شرطة مصر القديمة منذ أيام للحصول على مبلغ 6.5 مليون جنيه من لاعب الأهلي .

ويرغب كهربا حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي من أجل دفع المبلغ ليسدل الستار على هذه الأزمة الطويلة.

الزمالك كان قد أعلن أواخر فبراير الماضي نهاية الأزمة بعد استلام الغرامة المستحقة ضد كهربا والتي تبلغ 2 مليون و476 ألفا و389 دولارا، وتم تسديدها بالجنيه المصري لكن تبقّى مبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه تم الاتفاق بين اللاعب والزمالك على تسديده بعد شهرين من تاريخ دفع الغرامة ووقع كهربا على شيك بهذا المبلغ لكن لم يتم صرف الشيك لعدم وجود رصيد فتم تحرير محضر بالواقعة.

يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.