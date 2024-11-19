شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص رامى ربيعة بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي ربيعة، مدافع الأهلي، للفحص الطبي من قبل طبيب الفريق الأحمر لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الاتحاد السكندري غداً أو استبعاده من الحسابات الفنية في تلك المباراة، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الماضية أمام زد ولم يشارك فى التدريبات الجماعية، ولا يزال موقفه غامضا.

وبات موقف ربيعة من اللحاق بمباراة الاتحاد السكندري صعباً فى ظل عدم مشاركته في عدد كافٍ من التدريبات الجماعية التي تسبق المباراة، حيث لا يميل كولر للمخاطرة والدفع باللاعبين حال عدم الجاهزية الطبية والفنية، لاسيما أن هناك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابه مثل ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.