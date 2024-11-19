شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوتسوانا.. مرموش وتريزيجيه وطاهر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، أمام بوتسوانا على استاد الدفاع الجوى.

ويجرى حسام حسن تغييرات على تشكيل المنتخب عن المباراة السابقة فى ظل المتغيرات الأخيرة، ويعتبر محمد عواد الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة أمام بوتسوانا كما سيشارك مروان عطية وتريزيجيه ومرموش فى التشكيل الأساسى اليوم.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية و إبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".