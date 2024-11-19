شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على شروط جوزيه جوميز لتجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على شروط البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة للموافقة على تجديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي بعد العروض التى تلقاها المدرب خلال الفترة الأخيرة من أندية خليجية، لكنه رفضها جميعاً مفضلاً الاستمرار فى تجربته مع الزمالك.

وتحدث مسئولو الزمالك مع جوميز عن بنود تجديد عقده الحالي ووافق المدرب على التجديد بعد زيادة راتبه ورواتب معاونيه فى العقد الجديد، وكشف جوميز للمقربين منه أنه يرغب فى تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك، خاصة بعدما فاز معه ببطولتي الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي، وتمنى الفوز بالدورى مع الفريق هذا الموسم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة جديدة مع جوميز للاتفاق على تفاصيل التجديد بشكل نهائي وتوقيع العقود لغلق هذا الملف نهائيا وتركيز المدير الفني مع الفريق واللاعبين خلال المباريات المقبلة.