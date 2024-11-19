شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى كفر الشيخ ينعى اللاعب محمد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

نعى عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، محمد شوقى لاعب الفريق، والذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية، وكتب عبد الحميد مصطفى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: البقاء والدوام لله ابننا اللاعب محمد شوقى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء.



رئيس نادي كفر الشيخ

واستقبلت أسرة اللاعب محمد شوقى مدافع فريق كفر الشيخ، نبأ وفاة اللاعب متأثرا بـ إصابته بتوقف عضلة القلب خلال لقاء مباراة كرة القدم التى جمعت بين فريق كفر الشيخ ونادى مركز شباب القزازين، والمقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دورى القسم الثانى.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أنه تم استقبال اللاعب وقد أصيب بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.

وأجرى فريق طبى داخل مستشفى الزرقا المركزى بدمياط الفحوصات الطبية اللازمة للاعب وإيداعه على جهاز تنفس صناعى لملاحظة العلامات الحيوية، وكذلك متابعة درجة الوعى والتى تأثرت بتوقف عضلة القلب.

وتجرى الآن إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقى مدافع فريق نادى كفر الشيخ إلى ذويه.