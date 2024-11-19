شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبحث عن "مسك الختام" أمام بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب أمام بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بهدف الفوز للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع مشوار التصفيات، كما أن المنتخب حسم بطاقة التأهل للكان من الجولة الرابعة بعد الفوز بها وتحقيق 12 نقطة، وهو ما منح العميد الفرصة للدفع بالوجوه الجديدة أمام كاب فيردي فى الجولة الخامسة، رغم إقامة اللقاء خارج الديار .

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر فتأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعاً برصيد 4 نقاط أيضاً.

ويغيب محمد الشناوى وحمدى فتحى عن منتخب مصر للإيقاف، كما يفتقد المنتخب محمد شحاتة بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة أمام كاب فيردي، وكان المنتخب قد بدأ المعسكر الحالي وسط غيابات بالجملة بسبب الإصابات، وعلى رأسها رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم واحمد سيد زيزو وخالد صبحي، بينما يستعيد المنتخب في مباراة اليوم الثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية بعد انتهاء الايقاف بجانب عمر مرموش الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب قرار حسام حسن بإراحته وإعفائه من السفر.

وطالب حسام حسن اللاعبين البدلاء والجدد باغتنام الفرصة والتركيز الشديد، خاصة أن الفرصة الحالية ربما لا تتكرر مجددا، حيث يلعب المنتخب بارتياحية كبيرة بعد ضمان التأهل لذا منح الفرصة لهم للحكم عليهم عن قرب.

ويجري حسام حسن تغييرات على تشكيل المنتخب عن المباراة السابقة في ظل المتغيرات الأخيرة، ويعتبر محمد عواد الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة أمام بوتسوانا، كما سيشارك مروان عطية وتريزيجيه ومرموش في التشكيل الأساسي اليوم.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمد حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ربيعة وأحمد عيد في الدفاع، ومروان عطية وإبراهيم عادل وناصر ماهر في الوسط، ومرموش وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

فى المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".

ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي فى نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين في عدد النقاط ما يهددهم بعدم التأهل.