شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع زيزو الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل تجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى الزمالك موعد الجلسة المقرر عقدها مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، للاتفاق على تفاصيل التجديد للزمالك، وتقرر إقامتها الأسبوع المقبل، على أن يشهد الجلسة حضور والده.

وكشف مصدر فى الزمالك أن الإدارة لها سقف فى التعاقدات، وفى حالة زيزو فهو ابن النادى، والأبيض يتمسك باستمراره، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأرقام التي يتم تداولها بخصوص تجديد زيزو كبيرة جداً، وتفوق قدرات الزمالك المالية حالياً، لذا ستكون هناك مفاوضات مع اللاعب للوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف وحصوله على المقابل المادي الذى يستحقه ويستطيع النادي تحمله وصرفه في المواعيد التي سيتم الاتفاق عليها.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع لإدارة ناديه، لكنه أكد فى تصريحاته سابقة تمسكه بالاستمرار مع ناديه ومنحه الأولوية في الفترة المقبلة رغم العروض التي تلاقاها مؤخرا من أندية خليجية.