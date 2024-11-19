شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على رحيل رضا سليم عن الأهلي فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، على رحيل المغربي رضا سليم جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني والنادي فى التعاقد مع ثنائي أجنبي خلال الميركاتو الشتوي، لتدعيم صفوف الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، ويرى أن اللاعب يحتاج فرصة كاملة قبل تقييمه بشكل كامل.

وينوي كولر منح رضا سليم فرصة كاملة في الأهلي خلال المباريات القادمة، من أجل تقييم مستواه الفني بشكل كامل، وتقرير مصيره سواء بالبقاء حال استغلال الفرصة وتقديم مستويات قوية مع الفريق الأحمر ووقتها سيتم غلق الباب أمام رحيله في يناير، أو الموافقة على خروجه للبيع النهائي أو الإعارة ووقتها قد يتم ضم لاعب أجنبي جديد.

ولم يحصل رضا سليم على فرصة كاملة مع الأهلي منذ بداية الموسم في ظل اعتماد كولر على الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، رغم أنه ظهر بشكل جيد فى نهاية الموسم الماضي بعد الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأحمر، وكان له تأثير في مباريات فريقه الأخيرة بمسابقة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.