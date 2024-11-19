شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر ضد بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مواجهات مصر ضد بوتسوانا

التقى منتخب مصر مع نظيره البوتسوانى فى 7 لقاءات قبل صدام الليلة بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

2_9 هدافين فى عهد حسام حسن

نجح 9 لاعبين فى تسجيل الأهداف مع منتخب مصر منذ تولى حسام حسن مهمة تدريب المنتخب خلال 9 مباريات لعبها الفراعنة حتى الآن، 7 مواجهات رسمية ومباراتين وديتين.

ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة اللاعبين الذين سجلوا فى عهد حسام حسن، بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف حتى الآن، فيما جاء محمد صلاح فى المركز الثانى بـ3 أهداف، ويتشارك رامى ربيعة وإبراهيم عادل فى المركز الثالث برصيد هدفين، بينما سجل كل من مصطفى محمد، محمد عبد المنعم، عمر مرموش، مصطفى فتحى، طاهر محمد طاهر هدفا بقميص الفراعنة.

3_أرقام حسام حسن مع الفراعنة

ويسير حسام حسن بشكل مميز مع المنتخب الوطني ليظل سجله خاليًا من الخسائر فى المباريات الرسمية، وجاءت أرقامه مع المنتخب فى جميع المباريات كالتالي:

لعب: 9 "7 رسمي و2 ودي"

فاز: 6 "5 رسمي و1 ودي"

تعادل: مباراتين

خسر: 1 "مباراة ودية أمام كرواتيا"

سجل: 17

استقبل: 7

يتصدر المجموعة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.

يتصدر المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 13 نقطة وضمن التأهل رسميا.

4_غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويغيب عن منتخب مصر فى مباراة بوتسوانا اليوم كل من، محمد صلاح ورامى ربيعة وأحمد السيد زيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى وخالد صبحى ومحمد شحاته للإصابة، ومحمد الشناوى وحمدى فتحى للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

5_ موقف مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم افريقيا

ضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ13 نقطة، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد مع كاب فيردي في الجولة الماضية.



في المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة تأهله إلى "الكان".

ويخشى منتخب بوتسوانا تغلب موريتانيا على كاب فيردي في نفس الجولة، وهو ما يجعلهما متساويين في عدد النقاط مما يهددهم بمغادرة التصفيات.