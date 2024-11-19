شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللاعب محمد شوقى مدافع كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت أسرة اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ، نبأ وفاة اللاعب متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب لقاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريق كفر الشيخ ونادي مركز شباب القزازين، والمقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أنه تم استقبال اللاعب وقد أصيب بتوقف عضلة القلب الأمر الذي استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.

وأجرى فريق طبي داخل مستشفي الزرقا المركزي بدمياط الفحوصات الطبية اللازمة للاعب وإيداعه على جهاز تنفس صناعي لملاحظة العلامات الحيوية وكذلك متابعة درجة الوعي والتي تأثرت بتوقف عضلة القلب.

وتجري الآن إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ إلى ذويه.