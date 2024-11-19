شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أحداث سعيدة تنهي أزمة الدفاع بالأهلي قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت أزمة النقص العددي فى دفاع الأهلي من الانتهاء بعد تعافي عدد من اللاعبين المصابين، واقتراب عودة الغيابات التى ضربت صفوف الفريق الأحمر الفترة الماضية، لاسيما مع وجود ثلاثة مدافعين مصابين وهم أشرف داري ثم ياسر إبراهيم، وأخيرا رامي ربيعة.

واضطر الجهاز الفني للأهلي لتوظيف خالد عبد الفتاح فى مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة فى مباراة زد، ومن قبلها بديلا فى مباراة سيراميكا لحل أزمة النقص العددي للمدافعين، لاسيما مع التحفظ على التسرع فى الدفع باللاعب يوسف أيمن لحين استعادة لياقته الذهنية والبدنية بعد اصابته بارتجاج في المخ.

ويترقب الجهاز الفني بالأهلي تلقي 3 أخبار سعيدة وهي:

جاهزية ياسر إبراهيم

بات ياسر إبراهيم لاعب الأهلي جاهزاً للمشاركة فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة العين الإماراتي الماضية. وشهد مران الأهلي خلال اليومين الماضيين انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته مؤخرًا عن التدريبات والمباريات.

تعافي ربيعة

اقترب رامي ربيعة من العودة للمشاركة في مباريات الأهلي بعدما اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي عقب شكواه من الإصابة بشد فى العضلة الضامة في مباراة فريقه الأخيرة أمام زد.

وبدأ ربيعة أداء بعض التدريبات الخفيفة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي لتقييم موقفه من المشاركة فى مباراة الاتحاد السكندري أو يتم استبعاده.

استعادة معتز

اقترب معتز محمد مدافع الأهلي الشاب مواليد 2005 من العودة للمشاركة مع فريقه، وتعويض أزمة النقص العددي فى الخط الخلفي، لاسيما بعدما عاد للمشاركة برفقة منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والمقامة حاليا في مصر.

وابتعد معتز عن المشاركة مع الفريق الأول في الفترة الماضية بسبب الإصابة الطويلة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود للمشاركة مع منتخب الشباب.