شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد عودة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بعد عودة المصابين إلى الفريق، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية مع زملائهم، مثل مصطفى الزنارى ، وأحمد مصطفى زيزو، بالإضافة إلى بدء محمد حمدى التأهيل بالكرة على هامش تدريبات الفريق.

وشارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها وذلك بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

كما شارك الزنارى بالتدريب الجماعى وذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.

وشارك الزناري فى فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.