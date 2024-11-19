شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يتألقون مع المنتخب تحت شعار "الجوكر يكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر ، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، نتائج إيجابية عقب تولى العميد المهمة والوصول بالفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وتصدر المجموعة بتصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ضمن الأمور الفنية التي نجح فيها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اكتشاف بعض اللاعبين وتألقهم فى مراكز أخرى دون مراكزهم الأساسية، وفى مقدمتهم:

اعتمد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على تواجد حمدى فتحى لاعب خط الوسط بمركز المساك فى المباريات الماضية بسبب كثرة الإصابات فى ذلك المركز لتعويض الغيابات، وأجاد اللاعب فى مركزه الجديد.

خالد صبحى

منح حسام حسن الفرصة للمدافع خالد صبحى بالمشاركة في مباريات منتخب مصر بمركز الجناح الأيمن المباريات الماضية.

أكرم توفيق

ظهر أكرم توفيق لاعب خط الوسط بمركز الظهير الأيمن أيضا، حيث يعد اللاعب من اللاعبين "الجوكر" الذين يجيدون اللعب في العديد من المراكز المختلفة، لذا يعتمد عليه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في المباريات المهمة.