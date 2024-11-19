شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يخطف أنظار الأندية بعد مشاركته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

خطف أسامة فيصل ، مهاجم البنك الأهلي، الأنظار بعد انضمامه للمنتخب الوطني في المعسكر الأخير للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، وترددت أنباء عديدة عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات كبار الدوري.

ولد أسامة فيصل في الأول من يناير عام 2001، وبدأ مسيرته الكروية في نادي الزمالك حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2019-2020، وشارك أسامة فيصل مع الزمالك في 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

انتقل أسامة فيصل إلى البنك الأهلي في موسم 2021-2022، حيث شارك في 80 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف ليلتحق بعدها بالمنتخب الوطني، حيث شارك في 5 مباريات دولية ومازال ينتظر التوقيع على أول أهدافه مع الفراعنة.

وتبلغ القيمة التسويقية لأسامة فيصل 400 ألف دولار، ومن جانبه أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات إذاعية، أن النادي لم يتلقى حتى الآن عروضاً رسمية أو ودية لرحيل اللاعب مشيراً إلى أنه من أهم العناصر الأساسية بالفريق.