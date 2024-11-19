شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا اليوم الثلاثاء فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم، الثلاثاء، لمواجهة بوتسوانا باستاد الدفاع الجوى في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر يواجه بوتسوانا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

منتخب مصر يحسم التأهل لكان 2025

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025.