شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع سبورتنج والأهلى أمام هليوبوليس فى مؤجلات محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025. بينما يلتقى الأهلى نظيره هليوبوليس ضمن مؤجلات نفس الجولة فى الرابعة عصرا.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 32-30 فى قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ، فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة مساء الأحد، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.