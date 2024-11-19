اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)

الإمارات - قطر 20:00

إندونيسيا - 16:00

الصين - اليابان 16:00

كوريا الشمالية - أوزبكستان 16:00

قيرغيزستان - إيران 18:00

فلسطين - كوريا الجنوبية 18:00

عمان - العراق 20:00

البحرين - أستراليا 22:15

الكويت - الأردن 22:15

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة - هولندا 23:45

المجر - ألمانيا 23:45

التشيك - جورجيا 23:45

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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