الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)
الإمارات - قطر 20:00
إندونيسيا - السعودية 16:00
الصين - اليابان 16:00
كوريا الشمالية - أوزبكستان 16:00
قيرغيزستان - إيران 18:00
فلسطين - كوريا الجنوبية 18:00
عمان - العراق 20:00
البحرين - أستراليا 22:15
الكويت - الأردن 22:15
دوري الأمم الأوروبية
البوسنة - هولندا 23:45
المجر - ألمانيا 23:45
التشيك - جورجيا 23:45
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