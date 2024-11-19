شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تعجل عودة سيدي نداي تسبب في تجدد إصابته وابتعاده عن الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك إن سيدي نداي خضع لجميع الفحوصات الطبية قبل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: نداي لعب مع قطاع الناشئين خمس مباريات كاملة ولم يشتكي من اي إصابة".

أكد: "اللاعب تعرض لكدمة قوية في الكعب وخضع لبرنامج تأهيلي مع الفريق الأول تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، وأوضح أن نداي تعجل في العودة إلى التدريبات الجماعية وتسبب هذا الأمر في تجدد آلام الإصابة ولكن اللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية".

أوضح : "نداي لاعب جيد جدا ويمتلك إمكانيات مميزة ولكنه يحتاج إلى خوض مباريات عديدة من أجل تثبيت اقدامه وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت".

قال: "الزمالك مستباح ومنهم لله من يروجون الشائعات عنه، ويضم عناصر مميزة في قطاع الناشئين والزمالك دائما يصدر المميزين من قطاع الناشئين الي الفريق الأول وايضا أندية الدوري وهو ما نؤكد عليه دائما".

أردف: "لدينا لاعبون مميزون قادرين على التواجد حاليا مع الفريق الأول سواء من 2005 أو 2006 وحتى 2007 لدينا عناصر جيدة جدا والزمالك غني بأولاده وإحنا تحت أمر جوزيه جوميز لو احتاج أي لاعب".

وأضاف: "في الزمالك لدينا عناصر مميزة في مركز الجناح وأيضا مركز رقم 10 كما نمتلك عناصر مميزة أيضا في خط الوسط".