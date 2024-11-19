شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: اختيار "رجل المباراة" بالدورى سيكون مهمة الاستوديو التحليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، طريقة اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري في الموسم الجارى، وقال طه عزت في تصريحات تليفزيونية: " اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة يتم اختياره بمعرفة مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر قناة أون تايم سبورت".



تابع طه عزت أنه بجانب مجموعة المحللين: "يتم أيضا الاستعانة برأى المعلق ويتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز وتحديدا في الدقيقة 85."



أضاف عزت أنه تم تغيير لائحة عقوبات الدوري ولائحة كأس الرابطة وتم ربطهما بلائحة العقوبات الخاصة بلجنة المسابقات.

وكان طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، كشف فى وقت سابق أن مباريات الدورى المصرى ستقام فى المواعيد المقررة فى الخامسة والثامنة مساءً بعد تطبيق التوقت الشتوى.

وقال عزت لـ"الخليج 365"، إن الشركة الألمانية التى تم التعاقد معها لوضع جدول الدورى كانت اقترحت إقامة المباريات فى السادسة والتاسعة مساءً، ولكن تم الاتفاق معها على تحديد الخامسة والثامنة بعد وضع التوقيت الشتوى الذى سيتم تطبيقه الأسبوع المقبل فى الاعتبار.

وأضاف، عزت أن الهدف من هذه المواعيد هو تسويق منتج الدورى المصرى بشكل مميز، بهدف تحقيق أعلى نسبة متابعة ومشاهدة لهذا المنتج.