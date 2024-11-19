شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر: تأخر بدء فترة إعداد منتخب الشباب وراء تراجع النتائج في تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب أن البرازيلي ميكالي تولي تدريب المنتخب في وقت قصير ولكنه قادر على تحقيق المطلوب منه في الفترة المقبلة.

وقال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب خلال تصريحات تلفزيونية :" البرازيلي ميكالي قادر على تخطي الفترة القادمة بمنتخب الشباب وتأخر بدء فترة إعداد منتخب الشباب وراء تراجع النتائج في تصفيات شمال إفريقيا".

وأضاف الشاطر: "لدينا فرص جيدة للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا ومنتخب الشباب الحالي هو مشروع أوليمبي للسنوات الأربعة القادمة".