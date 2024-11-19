شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: زيزو يستاهل أي رقم يطلبه واللي بيدفع للأجنبي يدفع للمصري المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادى الزمالك يستحق أى رقم بغض النظر عن الحالة المادية لنادى الزمالك، لأنه الأفضل فى مصر وعنده استمرارية فى كل المواسم التى لعبها.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد مصطفى زيزو يستحق أى رقم يطلبه بعيد عن الزمالك يستطيع تلبية طلبات أم لا، لأنه لاعب سوبر وعنده استمرارية".

وأضاف سيف زاهر: "زيزو رغم ما يقدمه فى السنوات الماضية مع الزمالك وفى الدورى ليس الأغلى تقاضيا للرواتب وهناك لاعبين فى الدورى تحصل على راتب أعلى منه فهو يستحق أن يكون فى المقدمة، والنادي اللي بيدفع للأجنبي رقم كبير يبقى يدفع للمصري لو هو مميز".

وتابع: "معلول بياخد 70 مليونا وبيرسى تاو بياخد 60 مليونا ورمضان صبحى ويحيى عطية الله وأشرف دارى بياخدوا 50 مليونا، ووليد الكرتى 45 مليونا، وسام أبو على 40 مليون ورضا سليم 35 مليونا وزيزو 30 مليونا".