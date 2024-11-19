شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتدرب على مجموعتين استعدادا للقاء ليبيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تدرب اليوم منتخب الشباب، على مجموعتين استعدادا للقاء ليبيا يوم الأربعاء فى الخامسة مساء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتدربت مجموعة فى الجيم وحمام السباحة والجاكوزي تحت قيادة د.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي هم الأساسيين الذين لعبوا لقاء الجزائر أمس بينما تدرب البدلاء تحت قيادة ميكالى المدير الفني ومساعديه ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال فى حضور الكابتن اسلام الشاطر مدير المنتخب .

ويتطلع منتخب الشباب لإحياء آماله فى عبور التصفيات رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها والتى تتضمن إعداد مضغوط لم يتجاوز مدته 14 يوما تدريبات ، خاصة وأن التصفيات تعد محطة مهمة فى بداية ولاية البرازيلى ميكالى الذى تم التعاقد معه لبناء جيل أوليمبي قوي لدورة لوس أنجلوس 2028 والتى ستبدأ تصفياتها التمهيدية بعد نحو سنة على غرار تجربته الأولمبية السابقة التى قاد فيها المنتخب الأوليمبي للمركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024 .

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

تصدر منتخب المغرب الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة وليبيا لا شيء.

وكان منتخب المغرب للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حقق الفوز على نظيره التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأحد، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز للفائز معاد ضحاك الدقيقة" 47" ورضا العلوي " 71" والمهزوم خليل العياري في الدقيقة الأولى من المباراة، أدار المباراة الأوغندي لاكي رزاق، وعاونه المصري يوسف البساطي والجيبوتي روبليه ديرير ايلييه، ورابعًا المصري أحمد الغندور، وراقبها سمير محمود عثمان، وتم اختيار المغربي أحمد ختير رجل اللقاء.

تعادل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأحد، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز محمد زعلوق هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 وبن أحمد كوحيلي الدقيقة 86 من ضربة جزاء، أدار المباراة الليبي عبد الواحد حريويدة، وعاونه التونسي أيمن إسماعيل، والليبي حسن التومي، ورابعًا مصطفى كشاف، وراقبها المغربي يحيى الحدقة، وتم اختيار المصري أحمد سليمان رجل اللقاء.