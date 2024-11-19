شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد طارق يكشف الحالة الطبية لعضو مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات الحالة الطبية لشقيقه، والذي يمكث في المستشفى حاليا بعد إصابته بحروق.

قال شقيق عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "محمد طارق في حالة أفضل الآن، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم، وخضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده، وهو استنشق دخان كثير بسبب الحريق، ويتواجد تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

تابع أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق بسبب شاحن هاتف، ومحمد كان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم يرى من حوله بسبب الحريق الكبير.

أردف: "نشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، ومجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق، وهو لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك".

أضاف: "غدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة، ومحمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة، ونشكر كل من قام بالوقوف بجوار محمد طارق".