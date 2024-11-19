أيمن الرمادى يحذر لاعبى سيراميكا من انتفاضة حرس الحدود قبل مواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حذر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لاعبيه من انتفاضة حرس الحدود قبل مواجهتهما المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الثانى على التوالى، وعدم التهاون أمام حرس الحدود الذى تلقى خسارتين فى أول جولتين أمام سموحة والاتحاد.

وشدد على اللاعبين ضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الحرس من أجل تسهيل المباراة وحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى.

وكان سيراميكا تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل فريق سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في آخر نسختين، حيث توج بالنسخة الأولى عقب الفوز على المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما جاء تتويجه بالنسخة الثانية عقب الفوز فيالنهائي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.