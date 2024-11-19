شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى يجتمع بعلي ماهر لبحث كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الاثنين اجتماعًا مطولًا بعلي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى، وذلك بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول ومحمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

وخلال الاجتماع اطمأن كامل أبو علي من علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما استمع الأستاذ كامل أبو علي إلى كافة تصورات الكابتن علي عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

و أكد كامل أبو علي لعلي ماهر على ضرورة بذل الجميع داخل الفريق لقصارى الجهد خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.

فيما أعرب علي ماهر عن شكره الكبير لكامل أبو علي والذي يتابع كافة المستجدات داخل الفريق عن كثب ، مؤكدًا أن دعمه الكبير ومن خلفه مجلس إدارة النادي المصري يلقي بمسئوليات كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين الذين يشعرون بمدى الدعم الكبير الذين يجدونه من الأب الروحي كامل أبو علي