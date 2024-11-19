شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح يتصدر بطولة العالم للناشئين للشطرنج في إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

تصدر اللاعب المصري عبد الرحمن سامح منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج المقامة في إيطاليا خلال الفترة من 14 إلى 27 نوفمبر الجاري والمقامة في مدينة مونتيسيلفانو في إيطاليا.

وتقدم اللاعب عبد الرحمن سامح المصنف الأول على العالم في فئة تحت 10 سنوات بعد خوض 4 جولات حتى الآن ويتبقى له 7 جولات أخرى حتى يحسم اللقب لصالحه.

ويشارك في البطولة من مصر 6 لاعبين ولاعبات وهم أياد طارق الحسيني تحت 12 سنة وعبد الرحمن سامح تحت 10 سنوات ويحيى فؤاد تحت 8 سنوات، واللاعبات زكاء أحمد المصنفة الأولى عالميا في فئة تحت 12 سنة وغيداء أحمد تحت 10 سنوات و فاطمة سعيد تحت 8 سنوات.

ويترأس البعثة الكابتن محمد عبد المنعم حجازي فيما يشارك في تحكيم بطولة العالم للناشئين للشطرنج الحكم الدولي خالد حواس.

وقال أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إنه من المتوقع أن يحصد لاعبي المنتخب المصري للشطرنج ميداليات خلال بطولة العالم للناشئين رغم المنافسة القوية من كافة الدول المشاركة ولكن مع وجود لاعبين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي يجعل الفوز بميدالية قريب للغاية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خاصة مع توفير كافة الإمكانيات لمساعدة الاتحاد في المشاركة في بطولات خارجية وإقامة بطولات على أرض مصر ومن ضمنها البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة بالشطرنج التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.