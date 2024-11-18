شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجتمع مع طبيب الفريق ومخطط الأحمال بالزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن المدير الفني من الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابات أمثال أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى معرفة موقف باقي المصابين أمثال محمد حمدي ومحمد شحاتة وتطورات البرامج العلاجية التي يخضع لها الثنائي.

كما عقد جوزيه جوميز جلسة مع أندري بيكي المدرب العام للفريق، وتحدث المدير الفني مع بيكي بشأن برنامج تدريب اليوم، وشرح له بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الملعب.

وفي نفس الوقت عقد جوميز جلسة مع جواو ميجيل مخطط الأحمال للوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل مباراة المصري المقبلة.\

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.