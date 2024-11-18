موعد مباراة مسار والجيش الملكى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق مسار للكرة النسائية استعداداته لمواجهة الجيش الملكى فى إطار نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية فى أول مشاركة له تاريخيا.

موعد مباراة مسار والجيش الملكى



يلتقى فريق مسار للكرة النسائية فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، مع الجيش الملكى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، المقامة حاليا فى المغرب.

مشوار مسار فى دوري أبطال أفريقيا



استهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التى بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف فى الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف.



واحتل فريق مسار المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف إيدو كوينز الغيني الذى تصدر المجموعة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، فيما فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.



وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مراتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.