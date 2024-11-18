شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ومصطفى شوبير "إيد واحدة" فى معسكر المنتخب استعدادا لبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

ظهر التركيز على ثنائي حراس مرمى المنتخب الوطني في معسكر الفراعة استعدادا لمواجهة بوتسوانا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر صورة لثنائي حراسة المرمى وعلقت عليها "إيد واحدة"، في إشارة لحالة التركيز التي يظهر عليها الحراس قبل المفاضلة بين أحدهما لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

واجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا 7 مرات قبل مباراة المنتخبين بعد غد، الثلاثاء، في ختام مشوارهما بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وجاءت المواجهات السبعة بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".