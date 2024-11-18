شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي شامل لمنتخب رفع الأثقال قبل المشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

حرص منتخب مصر لرفع الاثقال على إجراء الكشف الطبي الشامل قبل المشاركة في بطولة العالم، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع لهذه المستشفى مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالرعاية الطبية للبعثة الأولمبية فى أولمبياد باريس الماضية، وكذلك المنتخبات القومية للاتحادات الرياضية.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم المقرر إقامتها فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل بالمنامة عاصمة دولة البحرين.



ويجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024.

من جهته أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

فيما حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.