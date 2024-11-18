شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة خاصة مع ميشالاك لاستعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبه بالتركيز في التدريبات، ومنحه بعض التعليمات الخاصة بمركزه في الملعب.

وطالبه ببذل قصارى جهده مع الفريق، وأكد أنه من العناصر المهمة في صفوف الزمالك.

فيا واصل محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق أداء برنامجه التأهيلي، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.