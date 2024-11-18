شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يوجه تحذيرا خاصا لمدافع الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجه البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تعليمات خاصة لمصطفى الزنارى لاعب الفريق بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وخضع الزنارى لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.

وحذر جوميز الزنارى من الالتحامات الرأسية خلال التدريبات أو المباريات التي سيشارك فيها تجنباً لتجدد الجرح الذى كان يعانى منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى بالمباراة المقرر لها السبت المقبل.