شكرا لقرائتكم خبر عن 37 لاعبا ظهروا بقميص الفراعنة فى عهد حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة منتخب بوتسوانا فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

وتعد مباراة بوتسوانا تحصيل حاصل لمنتخب مصر الذى حسم تأهله من الجولة الرابعة، ولكن ستكون مصيرية للضيوف الذين يحتاجون للفوز من أجل العبور.



وستكون مباراة بوتسوانا فرصة أمام حسام حسن لمنح مزيد من الفرص أمام اللاعبين، وأيضا فرصة لأكثر من لاعب لتعزيز أرقام فى عهد العميد والذى نستعرض أبرزها فى التقرير التالى..

9 هدافين فى عهد حسام حسن

ونجح 9 لاعبين فى تسجيل الأهداف مع منتخب مصر منذ تولى حسام حسن مهمة تدريب المنتخب خلال 9 مباريات لعبها الفراعنة حتى الآن، 7 مواجهات رسمية ومباراتين وديتين.

ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة اللاعبين الذين سجلوا فى عهد حسام حسن، بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف حتى الآن، فيما جاء محمد صلاح فى المركز الثانى بـ3 أهداف، ويتشارك رامى ربيعة وإبراهيم عادل فى المركز الثالث برصيد هدفين، بينما سجل كل من مصطفى محمد، محمد عبد المنعم، عمر مرموش، مصطفى فتحى، طاهر محمد طاهر هدفا بقميص الفراعنة.

الأكثر صناعة

ويعد محمد حمدى أكثر لاعب قام بصناعة الأهداف خلال 9 مباريات قادها حسام حسن، واستطاع صناعة 4 أهداف لمنتخب مصر، فيما صنع كل من إمام عاشور، محمد هانى ، محمد صلاح، مراون عطية، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى محمد، رامى ربيعة، إبراهيم عادل، تريزيجيه هدفا خلال المواجهات التسعة.

الأكثر مشاركة

منح حسام حسن الفرصة أمام 37 لاعبا للمشاركة خلال المباريات التسعة التى قاد فيها المنتخب، ولا يوجد لاعب واحد استطاع أن يشارك فى جميع المباريات، ويتشارك 5 لاعبين فى لقب الأكثر مشاركة بـ8 لقاءات هم: حمدى فتحى ورامى ربيعة، ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية ومحمد حمدى.



ويأتى فى الوصافة كل من محمد الشناوى ومصطفى محمد وإبراهيم عادل بـ7 مباريات، ثم محمد هانى، ومحمد عبد المنعم وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحى بـ6 لقاءات، ثم محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد نبيل كوكا بـ5 مواجهات، ثم إمام عاشور وأسامة فيصل وأحمد عيد وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمود صابر بـ3 لقاءات، ثم محمد أبو جبل ومحمد مجدى أفشة وخالد صبحى ومحمد شحاتة وأحمد أمين قفة وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف ومحمد الشامى ومحمد الننى مباراتين، ثم طاهر محمد طاهر ومصطفى شلبى ونببل عماد دونجا ومحمد شكرى وأحمد عاطف ومحمد ربيعة وعمر كمال عبد الواحد مباراة.

مصر لا تعرف الهزيمة أمام بوتسوانا



وسجلت مصر رقما مميزا حتى الآن بعدم التعرض لأى هزيمة خلال مشوار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث خاض 5 مواجهات فازت فى 4 لقاءات وتعادلت فى مباراة وحيدة ولم تعرف الهزيمة، كما أنها استقبلت هدفا واحدا فقط.