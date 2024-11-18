شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الجولف يخوضون المران الأول فى الإمارات استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للجولف للرجال أولى تدريباته بالإمارات استعدادا للبطولة العربية المقرر انطلاق منافساتها بعد غد، الأربعاء على ملعب الزوراء.

ووصلت بعثة فراعنة الجولف إلى الإمارات برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف غسان قبانى، واللاعبون عيسى أبو العلا وحسن سعيد ودين نعيم ومحمد أبو العلا، والمدير الفنى الاسكتلندى ستيفن بورتون.

وأدى المنتخب أول تدريباته استعدادا للبطولة العربية التى يشارك فى منافساتها 12 دولة هى فلسطين ومصر والمغرب وتونس والسعودية والأردن والعراق وسلطنة عمان والبحرين وقطر ولبنان بالإضافة للبلد المضيف الإمارات.

ويختتم فراعنة الجولف تدريباتهم غدا الثلاثاء ثم يشارك الفريق فى افتتاح البطولة المقرر له عصر الغد ايضا بينما تنطلق المنافسات الرسمية الأربعاء وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويخوض المنتخب الوطنى البطولة بطموح كبير ورغبة قوية فى استعادة لقب الفرق الغائب منذ نسخة 2010 ، وبرغم غياب لقب الفرق طوال تلك الفترة عن الفراعنة إلا ان مصر مازالت على صدارة قائمة الاكثر تتويجا 15 لقب حتى الان وتليها كل من المغرب والبحرين 11 لقب لكل منهما.



