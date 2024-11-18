شكرا لقرائتكم خبر عن "رحيل 3 مدربين" كواليس اليوم الأول للجولة الثامنة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين التي أقيمت أمس عن تعادل طنطا والقناة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد طنطا، ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط، بينما رفع رصيد أبناء الإسماعيلية إلى 12 نقطة.



كما حقق بروكسى الفوز على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف ، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويعود لدائرة المنافسة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط ، كما نجح المقاولون العرب في تحقيق الفوز خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر.



في الوقت نفسه واصل وى سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة في وصافة المسابقة بينما تجمد رصيد أبناء المنصورة عند نقطتين في مؤخرة جدول الترتيب ، كما فاز راية بقيادة أشرف توفيق على سبورتنج بهدف دون مقابل.



وشهد اليوم عدد من الظواهر والإحصائيات نرصدها في التقرير التالى:

رحيل ثلاثة مدربين



شهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة رحيل ثلاثة مدربين بشكل رسمي عن فرقهم وهم أحمد عبد المقصود عن منتخب السويس ، وأيمن المزين عن المنصورة ، وأحمد عبد الرؤوف الذى تقدم بإستقالته من تدريب السكة الحديد مودرن بعد خسارته للقاء بروكسى ليتم الموافقة على رحيله ويتم التعاقد مع أيمن المزين .

المقاولون العرب يعود للصدارة من جديد



استعاد المقاولون العرب صدارة جدول الترتيب من جديد بعد غيابه عنه خلال الثلاثة أسابيع الماضية ولو بشكل مؤقت انتظارا لنتيجة مباراة اليوم بين وادى دجلة والداخلية التي قد تشهد عودة الغزلان للصدارة من جديد حال فوزه بالثلاث نقاط .

وى يحتل وصافة الدورى



نجح فريق وى بقيادة عمرو أنور في الصعود لوصافة المسابقة للمرة الأولى منذ انطلاق الدورى بعد فوزه خارج ملعبه على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ .

أبو قير للأسمدة يحتل المركز الثالث

يحتل أبو قير للأسمدة المركز الثالث برصيد 14 نقطة ولديه مباراة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية وفى حالة فوزه يرتقى للمركز الأول بجدول الترتيب .