شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على جاهزية زيزو قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على جاهزية أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق الكروى الأول قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى على التأكد من جاهزية زيزو من الناحية الطبية، قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث شارك اللاعب فى مران الأمس، عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وشارك "زيزو" فى الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى المشاركة فى تدريبات الكرة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي، بعد تعافية من الإصابة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة اللاعب في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.