شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرتدى "أحمر × أبيض" أمام بوتسوانا غداً والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوتسوانا ، المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بوتسوانا، التي يدخلها المنتخب بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المنافس يطمح في التأهل على حساب الفراعنة ويكفيه التعادل فقط لفعل ذلك.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".