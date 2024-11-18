شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوتسوانا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة بوتسوانا غدا، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يواصل الفراعنة تدريباتهم الجماعية اليوم قبل اللقاء المرتقب، ونرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة.

س: متى يختتم المنتخب تدريباته قبل مواجهة بوتسوانا؟

ج: يختتم منتخب مصر استعدادا اليوم، الاثنين، لمواجهة بوتسوانا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

س: ماهى نتيجة مواجهة مصر والرأس الأخضر الماضية؟

ج: تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب 2025.

س: ماهو موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025؟

ج: منتخب مصر يواجه بوتسوانا فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

س: هل حسم منتخب مصر التأهل لكان 2025؟

ج: تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

س: ماهى القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بتسوانا؟

ج: تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025.

س: ماهو تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا؟

ج: واجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا 7 مرات قبل مباراة المنتخبين غدا، بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

س: من هم اللاعبون العائدون للتشكيل الأساسى للمنتخب أمام بتسوانا؟

ج: تأكدت مشاركة عمر مرموش ومحمود تريزيجيه فى التشكيل الأساسى لـ منتخب مصر ضد بوتسوانا، وغاب الثنائى عن المباراة الأخيرة لمنتخب مصر أمام كاب فيردى، بسبب قرار حسام حسن بإراحة الثنائى من السفر على أن يشاركا أمام بوتسوانا.