شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى الأكثر صناعة للأهداف مع منتخب مصر فى عهد حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد حمدى، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، قائمة الأكثر صناعة للأهداف فى عهد حسام حسن خلال 9 مباريات خاضها الفراعنة قبل مواجهة بوتسوانا فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

الأكثر صناعة



ويعد محمد حمدى أكثر لاعب قام بصناعة الأهداف خلال 9 مباريات قادها حسام حسن، حيث استطاع أن يصنع 4 أهداف لمنتخب مصر، فيما صنع كل من إمام عاشور، محمد هانى ، محمد صلاح، مراون عطية، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى محمد، رامى ربيعة، إبراهيم عادل، تريزيجيه هدفا خلال المواجهات التسعة.

ويختتم منتخب مصر تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بوتسوانا، التي يدخلها المنتخب بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المنافس يطمح في التأهل على حساب الفراعنة ويكفيه التعادل فقط لفعل ذلك.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".