شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يقترب من الاحتراف الخارجى.. وإدارة الزمالك تستهدف تأمينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك من خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصة فى ظل تألقه اللافت للنظر فى الفترة الماضية.

وتلقي وكيل حسام عبد المجيد عدة عروض من أندية خارجية إلا أن اللاعب لم يحسم أمره، خاصة أنه يسعى للوصول لأعلى فورمة مع الزمالك ومنتخب مصر حتى يتلقى عروضا من أندية كبرى ترضي طموحاته.

وكشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك تحدثت مع وكيل حسام عبد المجيد من أجل تعديل عقده، حيث إن عقد اللاعب حاليا لا يتعدى الـ2 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مع ما يقدمه اللاعب مع فريقه.

وأضاف المصدر، أن وكيل حسام وصل القاهرة منذ أيام، ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع مسئولي الزمالك، لكن تعديل العقد ليس ضمن أولويات اللاعب ووكيله، والاحتراف الخارجي هدفهم الفترة المقبلة.