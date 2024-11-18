شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: محمد طارق فى تحسن ومازال بالعناية المركزة تفاديًا للمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، عن التحسن النسبى فى حالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بعد تعرضه لحروق فى الوجه والكفين إثر تعرض منزله للحريق بالأمس.

وقال المندوه، فى تصريح لبرنامج "نهارك أبيض" الذى يذاع عبر شاشة قناة الزمالك، "أنا حاليًا متواجد فى مستشفى الحروق والطوارئ بقصر العيني للاطمئنان على محمد طارق ومازال فى العناية المركزة.. وهو الحمد لله فى تحسن نسبي عن أمس".

وأضاف الحسينى، "الأطباء طمنونا على محمد وقالولنا إن تواجده فى العناية إجراء احترازي تفاديًا لحدوث أى مضاعفات لا قدر الله".

وحرص مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على زيارة محمد طارق والاطمئنان عليه، بعد حريق منزله، كما أصدر النادى بيانا متمنيا له الشفاء العاجل.

واشتعلت النيران فى منزل محمد طارق بعد ماس كهربائى بسبب شاحن الهاتف المحمول.

وأكد الإعلامى أحمد حازم، أن منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تعرض لحريق، السبت، وأدى لتعرض عضو المجلس لبعض الإصابات.

وأضاف أحمد حازم، خلال تقديم برنامجه "أخبارنا" على قناة الزمالك، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.