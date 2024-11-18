شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني وعلي فرج يحافظان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.

وجاءت نور الشربيني لاعبة سبورتنج فى صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ الويلزي جويل مكين

9ـ طارق مؤمن

10- الإنجليزي مروان الشوربجي



تصنيف رجال الأسكواش



تصنيف السيدات

تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـالبلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي