شكرا لقرائتكم خبر عن حروق بالوجه والكفين.. تطورات حالة محمد طارق عضو مجلس الزمالك بعد الحريق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تعرض محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للإصابة فى حريق بمنزله، نٌقل على إثره إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة ومعالجة الإصابات.

ويرقد محمد طارق فى العناية المركزة، بعد وصوله المستشفى مصاباً بحروق فى الوجه والكفين، وتم وضعه فى الرعاية المركزة ليكون تحت الملاحظة، ولضمان أكبر قدر من الاهتمام الطبى به، خاصة أنه يعانى من حروق فى الوجه والكفين.

وحرص مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على زيارة محمد طارق والاطمئنان عليه، بعد حريق منزله، كما أصدر النادى بيانا متمنيا له الشفاء العاجل.

واشتعلت النيران فى منزل محمد طارق بعد ماس كهربائى بسبب شاحن الهاتف المحمول.

وأكد الإعلامى أحمد حازم، أن منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تعرض لحريق، السبت، وأدى لتعرض عضو المجلس لبعض الإصابات.

وأضاف أحمد حازم، خلال تقديم برنامجه "أخبارنا" على قناة الزمالك، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.